Flera trafikolyckor i länet – ingen person allvarligt skadad

Ingen person ska ha skadats allvarligt i samband med olyckorna. Polisen uppmanar till att inte ge sig ut i trafiken i rådande väder om man inte nödvändigtvis behöver.

– Ska man ändå ut ska man ta det väldigt försiktigt. Hålla avstånd och hålla hastighetsbegränsningarna, säger Stefan Dangardt, polisens presstalesperson i region Bergslagen.

Sent igårkväll körde en bilist in i ett träd vi Närkes Kil. Förbipasserande skjutsade efter olyckan föraren för att möta ambulansen, som inte ska ha skadats allvarligt.



Vid 22-tiden väjde en bil för en lastbil vid Frövirondellen och körde av vägen.



Under natten körde även en bil av vägen vid Rinkaby. Bilen hamnade upp och ned, och när polisen kom till platsen var samtliga ute ur bilen.



Tidigt under morgonen fick en lastbil sladd på riksväg 50 vid Hällabacken, en timme senare kunde den bärgas från platsen.