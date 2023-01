Sedan pandemins start och fram till den 1 januari i år har totalt 103 954 fall konstaterats i Örebro län. Det efter 756 587 tagna prover.



Under vecka 52 rapporterades 620 nya konstaterade fall av covid -19 i Örebro län, enligt preliminär statistik. Det är 219 färre fall jämfört med vecka 51. Högst incidens, det vill säga fall per tusen invånare, står Laxå kommun för med 3,38. Färst fall per 1000 invånare återfinns i Hällefors med 1,63.