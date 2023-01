Folkmusikfestivalen Folk at heart tillbaka i Örebro

Denna återkomst är något som i alla fall arrangören Andreas Svensson har väntat länge på.

– Här blir det fullt hus i två dagar. Det känns jättekul. Det är roligt att återse gamla kompisar igen. Det här mötet som vi har här, det har även jag stor glädje av, säger arrangören för Folk at heart Andreas Svensson.

Teater och dans

Utöver de 85 musikartisterna blir det även lite teater och dans. Alemwork Ayele från Israel kommer att dansa traditionella danser från olika delar av Etiopien och vara med i teateruppsättningen The road, som vi kan se ett litet smakprov på under Folk at heart.

Texten som teatern är baserad på är skriven av Wole Soyinka Nobelpristagare i litteratur från Nigeria

– Vi vill promota afrikansk kultur i Israel på grund av deras underbara texter och mångfald, säger regissören Yaffa Schuster som nu tagit pjäsen till Sverige.