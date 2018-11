Därför måste Gustavsviks bassäng stängas av – föreningar påverkas

Inte bara motionssimmare utan även föreningsverksamhet inom en rad olika simidrotter påverkas av underhållsarbetet. Hela motionsbassängen kommer nämligen att vara avstängd till den 2 december.

I en information till berörda föreningar skriver Gustavsvik att det i slutet av september började läcka från ett gammalt rör i snabb- och cirkulatonskretsen i motionsbadet. Efter en provisorisk lagning har badet sedan dess planerat för nuvarande reparation av röret.

En av alla föreningar som påverkas är Örebro Simallians. På sin hemsida skriver meddelar klubben att man under vecka 47 och 48 ställer in all verksamhet vid Gustavsviksbadet.