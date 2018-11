Forskare förklarar: Därför gillar vi att bli skrämda

Skräckfilmer, spökpoddar och skräckupplevelser. Den moderna populärkulturen svämmar över med skrämselelement som ska få oss på tå.

Men varför är det så populärt att bli skrämd? Ett nyckelord i förklaringen är en känsla av trygghet.

– När vi är trygga och utsätter oss för skräck så övar vi oss på att känna den här typen av känslor som finns i reptilhjärnan, förklarar Mattias Fyhr som är lektor i litteraturvetenskap på Jönköpings universitet.

– Att skakas om i en trygg miljö innebär ofta att vi skrattar efteråt, säger han.

Distans till det övernaturliga

De flesta är nog mer rädda för cancer än spöken, men ändå bygger populärkulturens skräckgenre ofta på det sistnämnda.

– Det finns en form av upplysningsideal i den moderna skräcklitteraturen. Att klä ut sina barn till häxor under halloween hade varit fullständigt otänkbart i 1600-talets Europa under pågående häxprocesser, säger Per Klingberg som är doktorand i litteraturvetenskap på Örebro universitet.

– Men idag finns en viss distans till det övernaturliga, vilket gör att det går att leka med de här sakerna på ett helt annat sätt, säger han.