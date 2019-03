Förslaget: Sänkt minimigräns för antalet vargar i länet

Men det är viktigt att poängtera att fördelningen än så länge bara är ett förslag. Det säger Mona HansErs som är enhetschef på Art och vilt på Länsstyrelsen i Örebro län.

– Nu har vi lämnat in det här förslaget till Naturvårdsverket som ska ta ställning till det, och lämna besked någon gång under här under våren.

Minst 35 vargar i länet

Förslaget handlar rent konkret om en nivå för antalet föryngringar av vargar som kan konstateras i ett län. Föryngring betyder i det här sammanhanget att man kan fastställa att valpar fötts i ett revir. I Örebro län sänks nivån för minsta antal föryngringar som bör finnas från fem till tre och en halv.

– Det är lite krångligt, där här, men ett enklare sätt att säga det på är att vi ska ha minst 35 vargar i Örebro län enligt vårt förslag, vilket är en minskning från 2014 med 15 stycken, säger Mona HansErs.

Oklart hur jakten påverkas

Om förslaget blir verklighet betyder inte det automatiskt att vargjakten i länet kan ökas. Hur många vargar som får skjutas beror på hur stor den totala vargstammen i Sverige är.

Regeringens nationella målsättning att garantera en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus säger att det i Sverige ska finnas minst 300 vargar.

– Om vi når upp till, och överskrider, det målet blir möjligheterna större att antalet vargar som får jagas i länet ökar, men det är ingen automatisk koppling mellan miniminivåerna och vargjaktens storlek.