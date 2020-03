Första coronafallet att vårdas på intensiven i Örebro

Region Örebro län meddelade under söndagen att en första patient med coronasmitta nu vårdas på intensivvårdsavdelningen på USÖ. Personen ska ha lagts in på avdelningen under helgen.

– Personen som är hemmahörande i Örebro län lades in på intensivvårdsavdelningen i helgen. Läget är för närvarande stabilt. Personen är i medelåldern och har bakomliggande riskfaktorer, säger smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen, i ett pressmeddelande.

Totalt har 47 personer i Örebro län insjuknat och regionen kommer inte kommentera läget ytterligare för tillfället.