Full fart på universitetet igen – så tänker studenterna om ekonomin

Oavsett om man är ny på universitetet eller kommer tillbaka efter sommaren så finns funderingar kring hur terminen kommer bli rent ekonomiskt.

– Det kommer nog bli en snackis under terminen, säger Cornelia Sköld

Under pandemin togs det så kallade fribeloppet, alltså en begränsning av hur mycket man som student får tjäna under en termin utan att det påverkar studiestödet, bort. Men, sedan 1 juli i år är det tillbaka. Det betyder att man som student inte får tjäna hur mycket som helst jämte studiemedel från CSN. Studerar man heltid får man i snitt tjäna 17 933 kronor per månad under höstterminen utan att det påverkar studiemedlen.

– Man får jobba så mycket det går, säger Mathilda Wahlstedt.

I klippet berättar flera studenter om hur man ser på den ekonomiska situationen framöver.