Fullt ös på brädorna i helgen

Under ”Girl Skate Weekend” har flera kvinnliga brädåkare passat på att rulla in till Örebro. Under helgen håller Brädcentralen på CV-området öppet dagtid bara för tjejer och under lördagkvällen hängs det med fotoutställning, film och middag.

En av de mest framträdande kvinnliga skateboardåkarna i världen, Sarah Meurle, gästar evenemanget. Och en solnabo som precis börjat med brädåkande har tagit med sig brädan under armen till Örebro.

– Det är jättekul. Om man säger mindfulness, det blir man ju lugn av och man är här och nu. Då vill ju jag säga lite så här – boardfulness – för då är du här och nu med brädan och när du får ditt flow så är det en kick. Du är totalt i harmoni, säger Katarina Samuelsson.

På söndag är det frukost och därefter fortsatt brädåkning som gäller.

Hör mer av Katarina och se lite brädåkning i videklippet ovan.