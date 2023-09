Grävde upp fiberkablar i Lindesberg – döms för skadegörelse

Under rättegången berättade försvaret att Lennart Dybeck och hans företag inte fick in de 1,4 miljoner kronor som han skulle få betalt. Efter att han under en tid inte fick kontakt med uppdragsgivande företaget Transtema kände han att han behövde göra något drastiskt och grävde därför upp fiberkablar vid fyra platser.

Tingsrätten konstatera att det var skadegörelse och dömer honom till 140 timmars samhällstjänst.

– Jag är väldigt besviken på resultatet men accepterar det svenska rättssystemet, säger Lennart Dybeck.

Han berättar för SVT Nyheter Örebro att han kanske kommer överklaga domen.