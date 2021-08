Tillbaka på hemmaplan – efter mardrömsnatten med isbjörnen

Lars-Öivind Knutsen har filmat isbjörnar, valrossar och massor av andra djur i olika dokumentärfilmer under flera år. Att se och fota dessa djur är han mycket van vid men att vakna upp mitt i natten med en isbjörn bokstavligen i sitt fönster var Lars-Öivind inte van vid och vill dessutom inte bli det heller.

– Jag sov tungt och när jag såg den gjorde jag något form av primalskrik, säger Lars-Öivind Knutsen.

Isbjörnen var hungrig och den normala födan som den letar efter (vilket är säl) fanns det inte lika mycket tillgång till på Grönland. Isarna där isbjörnen brukar jaga har smält bort på norra sidan av Grönland och därför letade sig isbjörar till andra ställen.

Sannolikt björnen som attackerade Lars-Övind på natten.





Tog sig in genom fönstret

Lars-Öivind vet inte varför isbjörnen sökte sig till just hans expedition men eftersom den förmodligen var hungrig så letade den efter det som fanns – vilket blev stugan där Lars och hans kollegor låg och sov.

– Han rev upp fönstret nedifrån och var hallvägs inne i mitt sovrum när jag vaknade, säger Knutsen.

Lars-Öivind och hans kollegor motade ut den stora björnen från huset och alla var skärrade över händelsen. Men isbjörnen kom tillbaka någon natt senare, även då ute efter mat. Efter att isbjörnen kommit tillbaka ett flertal gånger fick teamet tillåtelse att i värsta fall skjuta björnen eftersom det utgav ett stort mot dem. Något skott avlossades aldrig eftersom isbjörnen letat sig bort från deras läger.

Unikt bett för kirurgen på USÖ

När Lars-Öivind kommit hem och besökte USÖ för att se över sin hand fick han snabb service av läkare och många tyckte händelsen var intressent och skrämmande. När man skulle kolla över skadan så skulle läkare se över vilka bakterier som potentiellt hade kommit in under Lars-Öivins hud. Det kan vara hund, katt eller något annat djur men just isbjörn hade den kirurgen aldrig behandlat förr så det blev en utmaning på USÖ menar Lars Öivind.

– Det är klart att det är annorlunda för kirurgen, vi har ju inte så många isbjörnar här i Örebro län. Men det gick bra, säger Lars-Öivind.

Hör Lars berätta om mardrömsnatten med det stora rovdjuret på Gröndland.