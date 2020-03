Hanna jobbar för jämställdhet inom idrotten i Örebro län

Idrottsrörelsen har i många år arbetat för att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt eget idrottande. Men hur ser det egentligen ut 2020? Enligt Hanna Palm finns det än idag stora utmaningar.

– Utmaningarna är att jobba med de ledande posiitionerna, både när det gäller aktivitetsledare och styrelsepositoner. Det finns stora utmaningar att förändra kulturer. Varför är det så självklart att en man kan vara ledare för ett flicklag i fotboll men inte vice versa, frågar hon sig.

Stöttar föreningar i jämställdhetsarbetet

I sin roll ska Hanna vara ett stöd för föreningar.

– Man kan vända sig till mig och bolla idéer. Vi har också ekonomiska medel att stötta olika projekt. När vi fördelar våra pengar har vi alltid jämställdhetsaspekten i åtanke. Det är också något vi jobbar med mot föreningar när de ska fördela sina träningstider, resurser och material. Vi ska vara ett stöd när de vill förändra.

Kraftsporten sticker ut

I Örebro har man sett hur bland annat Örebro kraftsportklubb de senaste tio åren gått från att bestå av enbart män till en jämn könsfördelning.

– Örebro Kraftsportklubb har under flera år jobbat för att få in fler kvinnor och göra klimatet mer välkomnande för alla oavsett könstillhörighet. Även att få in kvinnor i styrelsepositioner har man i åtanke, säger hon.