Kjäll om avskedet som ÖSK-tränare: ”Klart det är känslosamt”

Under fredagsförmiddagen klev Christian Järdler in och ledde ÖSK:s träning för första gången i rollen som huvudtränare. Sedan tidigare är han väl bekant med truppen, eftersom han för några månader sedan togs in av Axel Kjäll som assisterande tränare.

– Jag känner en stor motivation att lägga ner ett hårt jobb så att det här ska bli bra. Sedan är det en speciell dag för oss alla när man jobbat nära en kollega (Axel Kjäll) och det blir ombytta roller. Men det här är en speciell bransch och förändringar brukar ske i hemlighet. Nu har det varit en rak och bra diskussion som lett fram till det här beslutet som styrelsen landat i så det känns bra, säger Christian Järdler.

Känslosamt farväl för Kjäll

Det var en samlad Axel Kjäll som mötte media efter beskedet att han kliver av som tränare för ÖSK.

– Det är klart att det är känslosamt med spelare som man jobbat tillsammans med. ÖSK har varit en väldigt stor del av både mitt och min familjs liv under en väldigt lång tid, säger han.

Hör om Kjälls tankar efter beskedet och Järdler om att ta över i ett tufft läge i klippet