Här får Alléskolans elever musikundervisning online

När regeringen gick ut och rekommenderade samtliga gymnasieskolor i Sverige att införa distansundervisning var Alléskolans ledning redan förbredd. Distansundervisning infördes redan nästa dag.

Musikeleverna fick med sig ett varsitt instrument hem. Numera har de kontakt med lärare och klasskamrater via nätet, och varje lektion inleds med ett videomöte.

I videon ovan kan du se hur en digital musiklektion går till.

Även tidigare jobbat digitalt

Nu har det gått drygt två veckor sedan distansundervisningen infördes. Andreas Lockström som är musiklärare på Alléskolan tycker att musiklektionerna fungerar bra.

– Vi har varit igång väldigt mycket innan med digitalt, förklarar han.

Vad säger eleverna om det annorlunda sättet att få undervisning på?

– De tycker det är väldigt kul. Just det här med inspelning tycker de är roligt. Och de får skapa mycket tillsammans i de här programmen.

En utmaning för lärarna

För lärarna innebär undervisningen också utmaningar i arbetet med kursernas upplägg och bedömning av elevernas prestationer. Musiklärarna har återkommande möten.

– Vi håller kontakten i princip varje dag via digitala möten. Då snackar vi fram och tillbaka om hur vi ska bedöma olika kurser. Samtidigt som Skolverket kommer med ganska bra bestämmelser och riktlinjer, säger Andreas Lockström.

Tidigare denna vecka skulle eleverna spelat under konserten Alléskolan live, men den fick ställas in. Istället får de spela in sina låtar tillsammans online.