Här hanteras paketkaoset efter Black Friday

I slutet av mars flyttade PostNord in i den nya paketterminalen i Örebro. Under månaderna som gått har både maskiner och rutiner trimmats in för att vara redo för årets höjdpunkter.

De kallas ”peakperioder” – de speciella köphelgerna som får paketterminalen i Örebro att svämma över. – Nu i november började det med Black Friday, sen fortsätter det bara att öka med paketen fram till jul, säger Jesper Hilmersson, terminalchef på PostNord i Örebro. Den här veckan har vi tagit in extrapersonal för att trimma in dem också. Förstärker personalstyrkan Personalstyrkan som ligger runt 500 personer under andra tider på året förstärks i Örebro med 150. Dessutom tar man in fler lastbilschaufförer för att kunna transportera ut paketen till utlämningsställen snabbare runt om i landet. Och trenden med att handla billigt på nätet ser inte bara ut att hålla i sig. Inför årets Black Friday räknar PostNord med att hantera nästan en miljon paket. En ökning med 25 procent från förra året. ”Oerhört mycket större volymer” Och ”peakerioderna” blir en riktig ansträngning även med ny terminal, nya maskiner och extra personal. – Det är ju positivt på ett sätt för oss att många vill skicka paket. Men i slutet av året handlar det om så extremt stora volymer att det det blir en rejäl ansträngning. Dela Dela

