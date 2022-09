Här lämnar första distriktet i Örebro över sina röster

Det var en ovanligt lång väntan i år inför att de första valsedlarna lämnades över till Länsstyrelsen, säger landshövding Maria Larsson.

– Det är jätteskönt att det börjar räkna på, nu tror vi det blir en strid ström. Norrbyås var först, de brukar komma etta eller tvåa. Det är ett ganska litet valdistrikt, de är snabba på att räkna och brukar komma fort.

Kontrollräkning på måndag

Klockan hade hunnit slå 23 när de första rösterna lämnades över. Under natten ska resterande valdistrikt i Örebro kommun lämna över sina valsedlar. Under måndagen lämnas röster in från resterande delar av länet.

– Imorgon bitti har vi valsedlar för att komma igång och räkna ganska så tidigt, säger Emma Sjöholm, valsamordnare på Länsstyrelsen.