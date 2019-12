Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Hästkäppshoppning är bra motion, det tycker Elin Gustafsson som var med och hoppade på nyårsafton. Foto: SVT

Hästkäppshoppning i Degerfors samlar in pengar till välgörenhet

Under nyårsafton bjöd Möckelns ponnyklubb in till hästkäppshoppning i Degerfors. Många entusiastiska barn deltog och pengarna som evenemanget samlade in skänktes till välgörande ändamål.

Följ med på hästkäppshoppning i Degerfors

