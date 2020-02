Foto: TT/SVT

Hur var sexualundervisningen du fick i skolan?

Under vecka 6 har RFSU en kampanj där de möter högstadieungdomar över hela landet. Temat är sex, samlevnad, HBTQ, normer och mycket mer. På Lekebergsskolan har man valt att väva in sex och samlevnad i alla ämnen i den ordinarie undervisningen under veckan. Minns du den sexualundervisning du fick i skolan. Hur var den, och var det något du saknade eller önskade att du fick veta? Dela gärna med dig i vår chatt nedan.

