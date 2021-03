Inbrott på skola i Örebro – datorer stulna

Larmet kom klockan 08.29 på torsdagsmorgonen om att ett inbrott skett på Sörbängsskolan i Örebro som är en låg- och mellanstadieskola.

– Det är personal som har ringt in och detta har antagligen skett under morgonen eller natten till idag. Enligt anmälaren skall datorer stulits och personer skall ha tagit sig in i personalutrymmen. Vi har personal på plats just nu som genomför en brottsplatsundersökning och genomför förhör, säger Diana Qudhaib, presstalesperson vid polisen region Bergslagen vid 10.30-tiden.

Det finns ännu inga uppgifter om hur många datorer som saknas. En anmälan om stöld genom inbrott är upprättad.