Torr vår – nu börjar bönderna bli oroliga

Det är mycket som står på spel inför årets skördar. Priserna på bland annat diesel, gödsel och el har slagit rekord och om affärerna ska gå ihop behövs en bra skörd.

Men regndagarna under våren har varit få och nu börjar det bli allt torrare i åkrarna. I SMHI:s tiodygnsprognos finns just nu ett måttligt regn under tisdagen och en regnskur på onsdag, sen ser det ut att bli torrt igen.

– Vi skulle gärna ha några dagar med fina dagsregn så det blöter upp på djupet. Hastiga regn rinner ofta bara igenom, säger Erik Sandberg, vice ordförande LRF Örebro län.