Det är kårsektionen GIH på Örebro universitet som arrangerar loppet vid universitetsområdet. Foto: Privat

Insamlingslopp till förmån för Barncancerfonden

Under lördagen arrangeras loppet Run of Hope vid universitetsområdet i Örebro med syftet att samla in pengar till välgörande ändamål. Löparskorna snöras på även i södra delarna av länet, där över 400 löpare tar sin an ett gruvlopp flera hundra meter under jord.