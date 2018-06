Italienska brandflygen lämnar Örebro

Det är med bakgrund av en förbättrad situation i Sverige samt en ökad brandrisk i Italien som MSB beslutat att inte begära att brandflygen ska stanna kvar i Sverige. På förmiddagen hade myndigheten möte med Italien och EU:s civilskyddsmekanism.

– Vi drog hur det ser ut med svensk brandrisk och spridningrisk, även om den finns kvar så har den minskat väsentligt, samtidigt har riskerna ökat i Italien och södra Europa. Baserat på det, eftersom vi är måna om att resurserna finns där de bäst behövs, kom vi överens om att avsluta den här insatsen nu, säger Britta Ramberg, operativ chef på MSB.

Kallades till två insatser

I drygt en veckas tid har de varit stationerade på Örebro flygplats. I fredags kallades specialflygplanen in för att hjälpa till att släcka en brand i Nacka utanför Stockholm. Under söndagen kallades de in till en en skogsbrand i Hörnefors söder om Umeå.

– De har varit till jättestor hjälp så vi är otroligt tacksamma till Italien att vi kunnat låna in resurserna.

Om det skulle uppstå behov finns det möjlighet att begära internationellt stöd.

– Vi har andra nationella förstärkningsresurser, sedan kan räddningstjänsten efterfråga stöd hos Försvarsmakten i form helikoptrar.