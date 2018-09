Arkivbild. Foto: SVT

KIF Örebros match drog in hundratusentals kronor

KIF Örebro kämpar för att överleva och ta sig ur den ekonomiska krisen. I söndagens match mot Ljusdals IF gick företag in och stöttade med en summa pengar per åskådare – vilket resulterade i 300 000 kronor.