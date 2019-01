Kommunens trygghetslarm fungerar inte: ”Hanterar det som en kris”

Örebro kommun skriver i ett pressmeddelande att trygghetslarmen inte fungerar. Enligt kommunen kommer det vara så hela tiden avbrottet pågår.

– Det här är ytterst beklagligt, det är en kris. Alla är inblandade i det här och vi ser ytterst allvarligt på det, säger Annika Roman, som är förvaltningschef för vård och omsorg i Örebro kommun.

3 000 kunder

Enligt kommunen är det cirka 3 000 personer som har trygghetslarm. Och de används i olika utsträckning. Till exempel fick de under december månad fick de in 4 000 larm, alltså runt 130 per dygn.

– Vi har bra koll på dem som brukar larma ofta, vi sätter in så mycket insatser vi kan.

Externa utförare av hemvården samt den kommunala hemvården kommer genomföra tillsyner under dagen hos de som har trygghetslarm och som brukar vara i behov av stöd, uppger kommunen. Den som har trygghetslarm och snabbt behöver hjälp ska ringa 112, uppger Örebro kommun.

Någon prognos för när det kan vara löst har kommunen inget svar på.

– Det vet jag inte. Vi följer loggar hela tiden där ser vi om larmen kommer igång. Då kommer vi gå ut med ett meddelande såklart.