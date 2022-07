Komtek lockar till kreativitet i hela länet

”Komtek on the road” är en sommarsatsning där man informerar och inspirerar barn att prova på teknik. Under totalt sju veckor, vecka 26 till 32, kommer Komtek att åka ut till 15 platser i Örebro län och befinna sig där mellan klockan 10 och 15.

Till exempel kommer man att ha veckans bygge där barnen får testa på olika teknikbyggen för varje vecka.

– Vi vill få barn som sitter hemma och kanske inte har så mycket för sig att komma hit så de kan få ett meningsfullt och roligt sommarlov, säger Ida Fredin, ansvarig teknikhandledare.

Stort intresse

Ida berättar att ”Komtek on the road” har funnits i sju år och under åren hittat bra platser där många barn befinner sig.

– Förra veckan kom det runt 100 barn men annars dyker det upp i snitt 45 barn per dag. Vi tycker att det är väldigt kul att få träffa allihopa och se att det uppskattas.

Starta videoklippet och se vad barnen Loke, Levi och Liam Halldén gör.