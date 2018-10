Rasism och extremism ämne på skolkonferens

I dag startade en nordisk skolkonferens på Örebro universitet, där lärare, politiker och forskare ska diskutera hur rasism, religiös extremism och populism ska bemötas i skolan.

Skolan pekas ut som den kanske viktigaste mötesplatsen när det gäller att stå upp för demokratiska värden.

– Skolan är vår enda gemensamma institution, det är där vi möts från olika håll och därför måste samtalet om demokratin ske just där, säger professor Erik Amnå som är med och arrangerar konferensen.

”Lärare spelar en viktig roll”

Erik Amnå har under de senaste åren blivit oroad och bekymrad över att vi kanske inte längre kan ta demokratin för given i en tid då populismen breder ut sig. Han vill lyfta att just lärare, från förskolan upp till gymnasiet, har en mycket viktig roll i samhällsutvecklingen.

– Vad en lärare gör kan vara det som fäller utslaget om eleven blir övertygad om och tar ställning för demokratin eller ej, så läraren spelar en väldigt, väldigt viktig roll.