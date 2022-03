Konkursförvaltaren om Byggtema – det här händer nu

Magnus Nedstrand konstaterar att konkursen är omfattande.

– Utan tvekan. Det är ett väletablerat företag som funnits länge i Örebro och, som jag förstått det, en av de större byggbolagskonkurserna i regionen på några år, säger konkursförvaltare Magnus Nedstrand.

Turbulans och oro

Han beskriver att den senaste tiden upplevts som turbulent på företaget och att anställda varit oroliga.

– Någon sa att det går att likna lite som hela havet stormar. Många har varit oroliga, men nu är det på något sätt också definitivt, nu är bolaget i konkurs.

Personalen kommer sägas upp

Målsättningen nu är att verksamheten ska kunna finnas kvar i någon form. Han beskriver sitt eget uppdrag som att han ”behöver få ordning på saker och ting, hitta en lösning, sälja de tillgångar som finns och prata med kunder”.

– Och också framförallt fånga upp personalen, vilket vi gjort idag [tisdag] under eftermiddagen, säger Magnus Nedstrand.

– All personal kommer sägas upp, all personal kommer att få lön via den statliga lönegarantin.

