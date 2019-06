Konstverk skadades av kraftiga vindar under Open Art

Det blåsiga vädret under lördagseftermiddagen gjorde att flera av konstverken som tillhör Open Art i Örebro förstördes.

Bland annat skadades några av bläckfiskarmarna på slottet. De har därför tillfälligt plockats in.

– Konstnären är där just nu för att laga dem, säger Elin Persson, produktionsledare för Open Art.

De som tittade upp mot slottet i Örebro vid lunchtid på söndagen kunde se att flera av de bläckfiskarmar som tillhör verket ”Octopus Attacks!” var borta. Enbart två av sex gröna armar fanns på plats. – Det är de kraftiga stormbyarna igår som rev sönder fyra av dem. Konstnären är där just nu och lagar dem, säger Elin Persson, produktionsedare för Open Art. Tak förstört Även taket till önskebrunnen som tillhör verket ”Den ständiga kampen” som finns i Henry Allards park av konstnären Åsa Jugnelius har skadats av vindar och tillfälligt plockats bort. – Den är också nedtagen för att repareras. Det är det vi vet idag, säger Elin. Verket ”Like and Subscribe” av norska konstnärsduon Aurora Sander har tagits ner. – Det består av vepor som hängde över Köpmangatan, men även där är det vindarna som ställer till det. Konstruktionen höll inte och vi håller på att hitta en alternativ plats. Barnsjukdomar Hon har själv varit med sedan 2012 och vet att det inledningsvis brukar bli en del merarbete för projektledare och konstnärer när verk ställs ut i det fria. – När man drar igång utställningen så är det lite barnsjukdomar som man får vara med och lösa och reparera. Det är också några verk som inte är i full funktion just nu, säger hon. ”Väldigt mycket experimenterande” Konstverket ”Mirakel” av Santiago Mostyn som finns i ån mellan Frimis och Clarion Hotel Borgen har ännu inte alla lampor fungerande. Jens Haraldssons konstverk ”Unneccesary Machine” som står i Slottsparken är inte heller igång. – Där är det en rem som slirar på hjulen. De är ju konstnärer och det är väldigt mycket experimenterande. Då blir det så här. Men det är i sin ordning, så här brukar det vara, säger Elin Persson. Dela Dela

