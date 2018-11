Hantverksbilar extra utsatta för stölder

Polisen menar att det är verktygen i hantverksbilarna som är det tjuvarna vill åt – och jämför dessa stölder med inbrott i byggcontainrar.

Värdet på det gods som hittills i år stulits ur hantverksbilar är dock fortfarande mindre än det anmälda värdet för stölder ur byggcontainrar, som uppgår till nästan 3,5 miljoner kronor.

– Det här kommer ju in till oss i princip hela tiden, det är mycket byggen just nu framför allt i Örebro och de stora värdena är just från byggcontainrar, säger polisens presstalesperson Mats Öhman.

Även exklusiva bilar utsatta

Polisen har också sett att stölder av fast inredning, som airbags, rattar och instrumentpaneler, ur exklusiva bilar fortsätter. Detta har SVT Nyheter Örebro rapporterat om tidigare i år.

– Här har vi en solklar uppgång i antal de senaste veckorna, säger Mats Öhman.

Polisen beskriver tillvägagångssättet som proffsigt, där flera personer ofta håller vakt medan en person utför själva stölden. Men var delarna tar vägen är inte helt fastställt.

– De indikationer vi har fått är att det går öster ut, för att restaurera krockskadade bilar. Men det är inget vi har konkreta bevis för, för om vi visste när och var de lämnar landet hade vi ju stoppat dem.

”Gör det svårt för tjuvarna”

För att undvika att bilen töms, antingen på verktyg eller fast inredning, bör bilen om möjligt ställas in i ett garage. Och har man inget garage får man kanske tänka lite utanför lådan.

– Var och en måste göra det så svårt som möjligt för tjuvarna, och framför allt ska man inte låta latmasken bestämma, säger Mats Öhman.