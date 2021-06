Pärsen över för KIF – nu rycker laget in och stöttar krisande Örebro Volley

Det är både en stöttning och en utmaning när KIF Örebro går ut och stöttar Örebro Volley.

– Vi väljer att stötta med 10 000 kronor och uppmanar fler att följa efter, säger ordförande i KIF, Fredrik Stengarn.

På Örebro Volley arbetar man just nu febrilt med att värva sponsorer och söka bidrag för att få den kommande säsongen att bli verklighet. Klubben har vädjat till både kommunen och medlemmarna och behöver i nuläget all hjälp man kan få.

– Det här initiativet känns så bra, säger Annsofie Erlingmark som är ledamot i Örebro Volleys styrelse. Det ska bli spännande att se om det kan ge ringar på vattnet.

För drygt ett år sedan lyckades KIF Örebro att presentera ett verksamhetsresultat som hamnade på plus. Då hade klubben dragits med negativt kapital under flera år och elitlicensen var i fara. Frågan är om KIF har råd att avstå pengarna just nu?

– Det är just för att vi vet hur det är att vara i den här situationen som väljer vi att ställa upp, förklarar Fredrik Stengarn. Vi har stått på mottagarsidan länge nu – då kan vi också stå på givarsidan. Nu hoppas vi att fler hänger på.