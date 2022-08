Kritiserat resebolag på väg att etablera sig i Örebro

2021 gick resebolaget Detur med 2,2 miljoner kronor i vinst – tvärtemot de flesta andra bolag i branschen. Men anmälningarna mot företaget fortsätter att komma in till Konsumentverket i strid ström.



Under hela fjolåret kom sex anmälningar mot Detur in till Konsumentverket. Hittills i år är siffran 82.

Det är en hög siffra i jämförelse med anmälningarna mot några av de andra bolagen i en bransch som drabbats mycket hårt av pandemin.

Går redan att boka

På Örebro flygplats konstaterar man att Detur skulle ha börjat flyga till Turkiet och Grekland redan i sommar.

– Men det blev för få bokningar, förklarar Mikael Smedberg, vd på Örebro flygplats. Nu hoppas vi att de kommer igång nästa sommar.

Redan nu går det nämligen att köpa resor med Detur till sommaren 2023. Men trots att andra flygplatser upplevt problem med bristande kommunikation och sena avbokningar så kommer man i Örebro inte att vidta några åtgärder. Det går helt enkelt inte.

– Så länge alla tillstånd är i ordning och vi får betalning som vi ska så får de såklart flyga från Örebro.

”Halkat efter med återbetalningarna”

I ett svar till SVT skriver Detur att omstarten för verksamheten efter pandemin ”inte varit utan utmaningar” och att ett antal resor fick ställas in i takt med att programmet fick justeras och att det ”därför blivit många återbetalningar som ska göras samtidigt.”

”Dessvärre så har vi inte hunnit med att göra alla återbetalningar inom det tidsintervall som de Allmänna Resevillkoren stipulerar. Vi har helt enkelt halkat efter administrativt med återbetalningarna, vilket vi verkligen beklagar”, skriver bolagets mediaansvarige Tim Åström.