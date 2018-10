Läcka hos Lekebergs kommun – personuppgifter exponerade

Läckan, eller bakdörren som kommundirektören Martin Willén kallar det, upptäcktes vid ett underhåll av systemet i slutet på september.

– Det är en fråga om åtkomst bakifrån, utan att behöva gå via systemet. Bakvägen in är inte lättillgänglig, och vi stängde den så fort den kom till IT-avdelningens och kommunledningens kännedom i onsdags.

Nu arbetar kommunen med ett antal utredningar, bland annat för att ta reda på varför informationen om läckan inte nådde kommunledningen snabbare och om någon obehörig faktiskt fått tag i personuppgifter.

Man har också anmält incidenten till både Datainspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En Lex Sarah-anmälan är också skickad till Inspektionen för vård och omsorg.

Oklart hur länge bakdörren funnits

Systemet har använts av kommunen i flera år, men Martin Willén kan i dagsläget inte säga hur länge bakdörren in i systemet funnits.

– Vi vet inte om systemet sattes upp såhär när det installerades, eller om det har skett förändringar i och med uppdateringar genom åren.

Hanterar namn och adresser

Systemet används framför allt av socialförvaltningen för att exempelvis autogenerera fakturor. Det betyder att namn och adresser hanteras av systemet, och i och med läckan har obehörig personal på kommunen haft tillgång till uppgifterna.

– All användning av systemet loggas vid normal användning, så om något öppnar ett dokument kan vi se vem som har öppnat det och när. Men vi vet inte i nuläget hur det går att se sådant om någon gått in i systemet via bakvägen, säger Martin Willén och fortsätter:

– Vi ser jätteallvarligt på det här, och jobbar intensivt med att ta reda på hur det här har uppstått och om vi behöver vidta några ytterligare åtgärder till följd av det här.