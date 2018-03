Länsbornas broavgiftsskulder mer än fördubblades

Summan motsvarar en ökning på över 60 procent och gör att skulderna för 2017 landade på 1,6 miljoner kronor för Örebro län. Totalt i Sverige ökade broavgiftsskulderna till Kronofogden från 22 till 35 miljoner, enligt Nyhetsbyrån Siren.

– Det totala skuldbeloppet kommer under ett par år framöver konstant att öka. Det som är intressant är att titta på det årliga inflödet av ärenden. Det visar hur många som inte klarar av att betala. Under 2016 kom det in 18.000 obetalda fordringar avseende broavgifter. 2017 var de faktiskt färre, 15.500, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogdemyndigheten, till Nyhetsbyrån Siren.

Infrastrukturavgifter tas ut för att finansiera bygget av en ny bro. I dagsläget görs det i Motala och Sundsvall.