Länsstyrelsen naturvårdsbränner i norra länsdelen

Bränningen är en del av ett projekt som pågår under flera år och där flera områden i länet kommer att brännas.

Under onsdagen här har vi utfört en naturvårdsbränning och vi har eldat på bra här ute. Vi kommer fortsätta under kvällen här och platsen kommer att eftersläckas och bevakas under de kommande dagarna, säger Åsa Forsberg, projektledare på Länsstyrelsen.

Åsa Forsberg, Projektledare hos Länsstyrelsen.

Varför utför ni en sådan här eldning i skogen?

– Det är vårt uppdrag, skapa förutsättningar för mångfalden och hotade arter. Elden är ett naturligt inslag i barrskogen i norra länsdelen.