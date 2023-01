Larm om brand i industribyggnad i Karlskoga

Larmet till SOS kom klockan 12.48 som brand i byggnad vid en industri i Kilsta.

– Det har kommit in lite olika till oss, men det skall eventuellt röra sig om en brand som startat i ett ventilationsrör eller en verkstygsugn och sedan spridit sig till taket på byggnaden via ventilationssystemet. De håller på att utrymma just nu, samtidigt som man undersöker. Ingen synlig rök ska ha synts, säger Nina Begallo vid SOS Alarm som svarar för räddningsregion Bergslagen vid 13.10-tiden.

Tio minuter senare uppger SOS att det skall röra sig soteld i rör inte så långt från skorstenen på byggnaden. Byggnaden är utrymd och det skall vara relativt lugnt på platsen.