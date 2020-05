Totalt har nu 95 personer i Örebro län avlidit efter att ha insjuknat i covid-19. Foto: TT arkivbild

Lista: Så många har dött i covid-19 – per kommun i länet

Över 3 500 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats in i Sverige. I Örebro län är den siffran 95. SVT Nyheter Örebro kan nu visa hur många dödsfall som rapporterats in per kommun fram till den 14 maj.

– Det kan finnas en viss eftersläpning, så det kan komma mer i dag, säger presskontakten för hälso- och sjukvården på Region Örebro län, Johanna Berglund.

Askersund: 0 Degerfors: 2 Hallsberg: 5 Hällefors: 6 Karlskoga: 11 Kumla: 6 Laxå: 5 Lekeberg: 0 Lindesberg: 8 Ljusnarsberg: 0 Nora: 0 Örebro: 52 Källa: Region Örebro län

