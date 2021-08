Man blev misshandlad med yxa och kniv

Polisen fick in ett samtal 17:27 under lördag eftermiddagen från en person som berättar att det finns en väldigt blodig man i en lägenhet i centrala Örebro. När polis kommer till platsen öppnar ingen dörren. Men eter att polisen tagit sig in i lägenheten hittar de fyra män.

Enligt polisen var en av männen blodig vilket visade sig vara den misshandlade äldre mannen och därför greps de andra tre männen av polis. Efter förhör av polisen släpps två av de tre personer och den sista personen blir anhållen misstänkt för grov misshandel.

– Den utsatta har varit fast i sin egen lägenhet under ett dygn där han blivit misshandel med både yxa och kniv innan polisen kom, säger Kenneth Johannesson Regionsvakthavande Befäl, Polisen Region Bergslagen.

Enligt Kenneth Johannesson ska polisen funnit en del droger i lägenheten när de varit där.

Oklart läge

Den utsatta mannen blev förd till sjukhus efter att polisen funnit honom och han ska ha fått ett armbrott och en del skräsår efter händelseförloppet. Andra skador är fortfarande oklara.

Det är fortfarande oklart varför händelsen har skett, polisen ser just nu inga mönster varför den utsatta blivit grovt misshandlad i sin lägenhet.

– I nuläget behöver vi hålla ett förhör men den utsatta för att se om det finns en orsak till händelsen, säger Kenneth Johannesson.

Vad säger du om en sån här situation?

– Det låter makabert, och därför behöver vi veta varför det gick åt det här hållet, avslutar Johannesson.

Mannen som polisen tog in är fortfarande anhållen för grov misshandel.