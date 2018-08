Man sov i lastbil – vaknade av att någon stulit den och kört iväg

Enligt polisen var det två män som övernattade i lastbilen. Den ena mannen gick iväg för att ringa ett samtal, när han kom tillbaka till platsen upptäckte han att fordonet var borta.

– När han kommer tillbaka ser han att lastbilen saknas och tänker att hans vän kört bort den, säger Fredrik Bäcker, vakthavande befäl vid polisen i Örebro.

Men den som hade kört iväg lastbilen var inte den man som var kvar och sov. Det var en annan man som satt sig vid ratten och kört iväg.

– Vännen vaknar och inser att det inte är hans kompis som kör, då har de kört någonstans och han vet inte var för han har legat och sovit.

Larmade polisen

Mannen ska ha tagit sig ut ur fordonet genom bakdörrarna. Det är oklart om det var under färd eller om lastbilen stod still. Han larmade polisen om tillgreppet. Polisen fick också in samtal från allmänheten om en lastbil som framfördes vårdslöst i Frövi med öppna bakdörrar.

Polisen åkte till Frövi och kunde med hjälp av hund spåra lastbilen och en angränsande fastighet. De kunde sedan gripa en man som låg och sov i en lägenhet.

– Han misstänks för tillgrepp och fortskaffningsmedel och rattfylleri, säger Fredrik Bäcker.

Ingen ska ha skadats i samband med händelsen.