Matbutik rånades på cigaretter och lotter

Polisen fick in larmet via väktare som larmades till platsen. Två män hade då rånat matbutiken på lotter och cigaretter. Vilken mängd det rör sig om är oklart. Hur rånet ska ha gått till vill polisen inte gå in på.

– Jag vill inte prata om detaljerna i det här skedet, men de har på ett eller annat sätt hotat eller hotat om våld. Men ingen ska vara fysiskt skadad, säger polisens presstalesperson Stefan Dangardt.

Polisen har flera resurser på plats och enligt Dangardt söker de ven med hundar. Ingen är i nuläget gripen.