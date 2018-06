MC-kortegen som blir allt längre – för en god sak

Det är MC-klubben M.I.L.F, Motor Independent Ladies Forever som för tredje året arrangerar evenemanget kortegen ”Girls on Bikes”.Devisen är ”Alla tillsammans mot kvinnovåld!”.

Både kvinnor och män är välkomna att köra. Men det är kvinnorna tar täten i kortegen.

Bittan Dyplin, president M.I.L.F

– Alla kör tillsammans mot kvinnovåld, säger MC-klubbens president Bittan Dyplin.

Både innan och efter hålls klubblokalen öppen i Farmeks gamla lokaler på Hjälmarvägen.

– Vi kommer att ha en hojutställning, Corvetteklubben kommer att vara där och så säljer vi fika och lotter bland annat, säger Bittan.

Pengar till utsatta kvinnor och barn

Motorcyklarna startar vid Club 700 klockan 14 på lördagen och rullar genom centrala Örebro.Målet är att samla in pengar till Kvinnohuset i Örebro. Pengar som kan användas för att göra utsatta kvinnors och barns tillvaro bättre.

– I fjol fick vi in 20 072 kronor som vi lämnade över till Kvinnohuset. Redan i år har vi hittills fått in ungefär 10 000 kronor och då har vi inte ens dragit igång på allvar. Vi har satt målet 30 000 kronor i år.

Sponsorer bidrar också på olika sätt till evenemanget för att slutsumman ska växa.

Ställer upp ideellt

På sociala medier har evenemanget för närvarande lockat 800 personer som antingen visat intresse, eller meddelat att de kommer. Mycket för en liten klubb som årligen samlar många mil i sadeln.

– Vi är en klubb med bara tjejer. Från början var vi fem stycken i ett litet plåtskjul, men nu är vi nio. Vi kör mellan tusen och femtonhundra mil per år. Vi gör det här helt ideellt och idén till kortegen kom när vi såg andra klubbar samla in pengar på det här sättet. Vi ville göra någonting, säger Bittan.

Pengarna som kommer in under evenemanget kommer att räknas samman under dagen. Summan överlämnas till Kvinnohuset med hjälp av en symbolisk check under eftermiddagen.