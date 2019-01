SVT:s meteorolog Per Stenborg säger att väglaget kan slå om på bara någon timme, så fort det slutar regna och temperaturerna början sjunka. Foto: TT / SVT

Meteorologen: ”Varning för vinter”

Flera trafikolyckor inträffade under måndagen och på Frakturmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) fylldes väntrummet med nya patienter under hela eftermiddagen. Men enligt Per Stenborg, meteorolog på SVT är dagens väderförhållanden inget konstigt

Att det skulle snöa fanns med i prognosen för måndagen, men många trafikanter blev ändå överraskade av det ymniga snöfallet. – Det är vinter, konstaterar meteorolog Per Stenborg, och skulle man varna för minsta lilla så får man i så fall ha en allmän ”Varning för vinter”. Snöfall på vintern gör att det blir halt. Flera olyckor – och benbrott En större trafikolycka inträffade på riksväg 50 straxt norr om Kvinnerstarodellen där flera lastbilar körde ihop straxt före klockan 13:00. Där blev det totalstopp under flera timmar under bärgningsarbetet. Inga personskador rapporterades dock. På Frakturmottagningen på USÖ rapporterades en stadig ström av olycksfåglar som halkat eller ramlat och fått olika sorters benbrott. – Inget stort pådrag ännu så länge men vi har att göra, konstaterar Emma Hagenfalk, avdelningschef på USÖ. Besvärligt till helgen Halast blir det när temperaturen pendlar förklarar Per Stenborg och det finns all anledning att hålla koll på termometern under veckan. – Det ser ut att kunna bli riktigt besvärligt till helgen då det först blir mildväder och sen fryser på igen. Då gäller det att vara uppmärksam på underlaget! Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!