Miljökontoret i Örebro ska inspektera julborden i år

Miljökontoret i Örebro kontrollerar restauranger kontinuerligt, men gör inte årligen kontroller av just julbord. Men i år kommer det vara riktade kontroller av just detta under december månad.

– Det är ju de här trängselreglerna som gäller alla restauranger, minst en meter mellan sällskap och det får inte bildas köer. Det är okej med buffé men det får inte bli trängsel, säger Kristian Hellström, enhetschef på miljökontoret.

Det ska även finnas information och handsprit tillgängligt. Men de nya reglerna om max åtta personer i varje sällskap ställs även ytterligare krav på hur restauranger möblerar.