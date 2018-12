Musikgäris i Örebro spelar och sjunger för Musikhjälpen

Bland artisterna som framträder finns bland andra Drottningen, Clara Alm och Sofia Vivere.

– Vi gör det här som en del av Musikhjälpen 2018 med temat att alla har rätt att funka olika. Vi är ett kollektiv med kvinnliga musiker i Örebro, Musikgäris kallar vi oss, som ahr gått ihop tillsammans för att anordna den här kvällen.

Hoppas att många kommer

Planen fanns sedan tidigare att samla Örebros kvinnliga musiker under en och samma kväll. Att det sedan blev just under Musikhjälpen veckan var bara positivt enligt Clara Alm.

– Det passade ju jättebra, så att det också kan gå till ett gott ändamål.

– Vi hoppas att så många som möjligt kommer, att vi samlar in pengar, men framförallt att vi får en rolig kväll.