Noraborna skänkte mest till Världens barn

Radiohjälpens insamling Världens barn är ett samarbete mellan 14 biståndsorganisationer som jobbar för att alla barn ska ha rätt till hälsa, trygghet och utbildning. I fredags sändes den årliga galan i SVT och totalt samlades 2,3 miljoner kronor in från Örebro län.

Räknat per invånare är Noraborna mest generösa. De samlade in nästan 15 kronor per person.

Bästa storstad

Örebroarna lyckades samla in över 1,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,66 kronor per invånare. Det gör att Örebro hamnar på förstaplats av landets storstäder.

- Att få ett kvitto på det engagemang som jag sett under året är helt fantastiskt, säger Madde Klippel, kommunsamordnare för Världens Barn i Örebro, i ett pressmeddelande.

Lekeberg tvåa

Länets näst bästa kommun är Lekeberg, och Lindesberg tar tredjeplatsen.

Hela landet samlade in a 77,8 miljoner kronor, och länet hamnar på fjärdeplats med 7,65 insamlade kronor per invånare.