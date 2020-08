Norge rödlistar Örebro

Under måndagskvällen rekommenderade Folkehelseinstituttet (FHI), Norges motsvarighet till Folkhälsomyndigheten, den norska regeringen att ”rödlista” sex svenska regioner. Det skulle innebära att inresande från dessa regioner måste sitta i karantän i tio dagar.

Örebro en av dem

Den norska regeringen beslutade sig sedan under tisdagen för att följa FHI:s rekommendation och rödmarkerar nu regionerna Örebro, Östergötland, Värmland, Uppsala, Dalarna och Blekinge.

Orsaken

Anledningen till att dessa regioner blivit rödmarkerade är på grund av att de haft mer än 20 bekräftade fall per 100 000 invånare under de två senaste veckorna. Från och med den 29 juli fram till den 11 augusti har region Örebro haft cirka 32 bekräftade fall per 100 000 invånare.