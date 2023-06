Sommaren i VOX-parken ska ge meningsfull fritid för barn och ungdomar

Under hela sommaren kommer aktiviteter att anordnas i VOX-parken för barn och ungdomar i alla åldrar. Lovisa Wernersson, från Mötesplats VOX, menar att aktiviteterna är viktiga för att unga som bor i socioekonomiskt utsatta områden inte ska hamna snett i livet. Foto: Malin Gotlin/SVT

Att vara en del i ett socialt sammanhang är viktigt för att inte riskera att komma in på fel bana i livet, menar arrangören av mötesplats VOX. Under sommaren anordnar de aktiviteter för barn och ungdomar som bor i socioekonomiskt utsatta områden, där många unga annars skulle stå utan aktivitet under sommaren.