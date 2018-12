Nu skjuter biobesöken i höjden: ”Över 100 000 per dag”

Att gå på bio under mellandagarna är en tradition för många. Tiden mellan jul och nyår har blivit den viktigaste på hela året för biograferna runt om i landet.

– På bara vår kedja görs just nu över 100 000 biobesök per dag, säger Thomas Runfors på Filmstaden.

Thomas Runfors berättar att företaget, som är Sveriges största biografkedja, i snitt besöks omkring 15 miljoner gånger per år. – Hur det slutar hänger mycket på hur många som går nu sista veckan, säger han och fortsätter: – Går det riktigt bra kan vi landa på runt 18 miljoner besök. Varför väljer så många att gå på bio under mellandagarna tror du? – För att det är något man gör tillsammans med familjen eller bekanta, samtidigt som det är ett avbrott från julfirandet och julmaten. Det är en rolig upplevelse att dela med andra, säger han. Dela Dela

