Nu stärker Örebro kommun arbetet mot vräkningar

Enligt statistik från Kronofogden vräktes 254 personer i Örebro län under 2022, varav 158 av dessa fanns i Örebro.

– Våld i nära relation, missbruksproblematik och ekonomisk utsatthet är några av anledningarna till att människor blir av med sina hem, säger Tove Rosin.

Rätt hjälp tidigare

Samordnaren Tove Rosin, ska tillsammans med bland andra socialförvaltningen, Kronofogden och Örebrobostäder nu förebygga risken att personer vräks och blir hemlösa. Tanken är att ge alla inblandade parter, såsom bostadsbolagen, verktyg för att bli bättre förberedda ifall det uppstår en situation där en hyresgäst riskerar att bli vräkt.

– Det ska bli enklare för dem att lotsa hyresgästerna till rätt hjälp, säger hon.

Start hösten 2023

Tove Rosin säger att förhoppningen är att kunna dra igång arbetet på allvar under hösten. Just nu är socialförvaltningen, Kronofogden och Örebrobostäder bekräftade att delta, men tanken är att också bjuda in privata aktörer.

Hör Tove Rosin, Örebros nya samordnare mot hemlöshet, prata om den tuffa situationen i klippet ovan