Öbo sparar tiotals miljoner på den milda vintern – och mer kan det bli

Den milda vintern har minskat Örebrobostäders värmekostnader mindre och deras plånbok tjockare. Närmare bestämt mellan 10 och 11 miljoner kronor tjockare.

– Vi sparade ungefär 10 miljoner under vintern. Drygt 7 miljoner under januari och tre miljoner under december. För februari har vi inte fått siffrorna än, så hur mycket vi sparade under februari vet jag inte. Men det lär bli mer än 10 miljoner, säger Öbo:s bostadschef Per Åberg.

Sparade pengar läggs på underhåll

Åberg tillägger att det än så länge är för tidigt att säga huruvida besparingen kommer vara lika stor när december är till ända.

– Om vi räknar med att resten blir ett normalår, då kommer vi spara pengar. Men det kan ju visa sig att oktober, november och december blir kallare än ett normalår och då kommer vi inte spara samma summa.

Vad kommer ni göra för de pengar ni sparar?

– Vi har ett stort underhållsbehov så vi kommer att lägga pengar på det.

”Mindre underhållsjobb”

Vad rör det sig om för typ av underhåll ni kommer att genomföra?

– Vi gör mycket målerijobb och sådana typer av underhåll. Det handlar inte om stora rotrenoveringar utan den handlar om mindre underhållsjobb.