Omfattande inbrott på Riksgymnasiets elevboende i Örebro

Lars Westman, enhetschef på Riksgymnasiet, visar källardörren där han tror att tjuvarna tagit sig in. Foto: Philip Naskret/SVT

Ett av Riksgymnasiets elevboenden i Örebro utsattes för ett omfattande inbrott under julledigheten. Tjuvar tog sig in genom en källardörr och bröt sig sedan in i nästan alla 22 lägenheterna.

– Jag tycker det är djupt tråkigt och väldigt onödigt, säger Lars Westman, enhetschef på Riksgymnasiet.